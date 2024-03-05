انقطاع المياه في طوخ بالقليوبية 9 ساعات غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مركز ومدينة طوخ غدًا لنحو 9 ساعات، وذلك لأعمال إصلاح عطل بخط المياه الرئيسي قُطر 1000 مم الخاص بمحطة مياه طوخ، مشيرة إلى أن الانقطاع سيبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى 8 مساء.

تدبير احتياجات المواطنين من المياه

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المستشفيات والمخابز بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع بمركز طوخ، لافتة إلى توفير الشركة سيارات مياه شرب نقية بالقرى المتأثرة، كما وفرت خطا ساخنا على رقم 01200288880، للإبلاغ عن أي شكاوى.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وأوضحت الشركة في بيان، أنه سيجري توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه بمركز طوخ، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، لافتة إلى أنه في حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125، أو عبر واتساب على رقم 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول والصفحة الرسمية للشركة على «فيسبوك».