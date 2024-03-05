أستاذ تفسير لـ قناة الناس: الربا يزيد الفقير فقرا

فسر الدكتور عبد الله رفاعي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، قول الله تعالى: «اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ».

الآية تضمنت ترهيبا وترغيبا

وأوضح أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «الآية تضمنت ترهيبا وترغيبا، كانت ترهيب من نوع من المعاملات غير الأخلاقية كانت شائعة قبل الإسلام وفى صدر الإسلام، حين كان الدائن يسلف أخاه بالربا، وهذه المعاملة تزيد الغنى غنى وتزيد الفقير فقرا، فجاءت هذه الآية لترغب الناس في مكارم الأخلاق».

الآية تعلم الناس التصدق على المدين المُعسر

وتابع: «هذه الآية جاءت لتعلم الناس التصدق على المدين المعسر، فهذا خير وأبقى، وحذرت من هذه المعاملات بالربا، وهذه الآية تزيد المؤمن رغبة في عمل الخيرات للفوز بالآخرة».