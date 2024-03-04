رئيس قطاع البرامج بـ«المتحدة»: قناة الناس ستقدم 42 برنامجا دينيا لمدة 5 دقائق مواكبة للعصر

كشف أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، الخريطة البرامجية في رمضان 2024، قائلا إن هناك تضافر جهود ما بين الشركات وقطاع البرامج الدينية برئاسة الدكتور يوسف عامر، وهو أحد علماء الأزهر، وهو مصدر فخر بوجوده في الشركة المتحدة.

وأضاف «فايق»، خلال لقاء ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أنه بالتعاون مع قطاع التليفزيون برئاسة ألبير شفيق وقناة الحياة برئاسة محمود التوني، سيتم نقل صلاة التهجد وصلاة التراويح يوميا من مسجد الحسين على قناتي الحياة والناس، ومن الأزهر الشريف على القناة الأولى بالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وأشار إلى أن قناة الناس تقدم في رمضان 42 برنامجا دينيا لمدة 5 دقائق بما يتوافق مع العصر، نظرا لأن المشاهد ليس لديه استعدادا لمشاهدة برنامج ساعة أو اثنين، وستأتي له المعلومة في 5 دقائق.