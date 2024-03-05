نصائح لحماية حساب فيسبوك بعد العطل المفاجئ.. هل يجب تغيير الباسورد؟

حالة من الجدل، أثارها العطل الذي ضرب فيسبوك، قبل ساعات قليلة، ما تسبب في إزعاج مستخدمي التطبيقات المختلفة، خوفًا من تعرض حساباتهم الشخصية إلى الاختراق والسرقة، وبعد عودة عمل تطبيقات شركة ميتا، أصيب البعض ببعض الشكوك حول إمكانية اختراق حساباتهم بسبب هذا العطل المفاجئ.

ونستعرض في التقرير التالي، نصائح لحماية حساب فيسبوك بعد العطل المفاجئ، وهل يجب تغيير الباسورد، لحماية الحساب من السرقة أو الاختراق، وفق ما أوضحه خالد يسري، الخبير التكنولوجي، خلال حديثه لـ«الوطن».

هل يجب تغيير الباسورد؟

تغيير الباسورد ضمن أبرز النصائح التي تعمل على حماية حسابات فيسبوك من الاختراق «الهاكر» أو السرقة، لكن هل تغييره ضرورة بعد العطل المفاجئ الذي ضرب فيسبوك قبل قليل؟ سؤال أجاب عنه «يسري»، مؤكدا أنه ليس بالضرورة تغييرها، وما يجعل البعض يرغب في تغيير كلمة السر بعد هذا العطل، هو نسيان الباسورد الأول، لأن تشغيل فيسبوك مجددا، يحتاج إلى إدخال الباسورد، لذلك يضطر إلى تغييره.

نصائح لحماية فيسبوك بعد العطل المفاجئ

بحسب الخبير التكنولوجي، يجب على المستخدمين حماية خصوصياتهم وعدم المبالغة في نشر الخصوصية على فيسبوك، لأن المبالغة الزائدة في نشر الخصوصيات، تعرض الشخص للاختراق والإطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة للمستخدم.

ويمكن تحديد الخصوصية للحساب الشخصي، من خلال أن يكون موضح للأصدقاء فقط، وغير ذلك لا يصح فتح البيانات للجميع، وإذا تم فتح الحساب الشخصي على أي من الأجهزة المختلفة، لا بد من التأكد من الخروج منها عند الانتهاء، خاصة إذا كان المستخدم يلجأ إلى البريد الإلكتروني الشخصي لفتح حساباته، وهو ما يسهل الدخول إلى الحساب الشخصي عن طريق أي شخص.