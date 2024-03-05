موعد عودة فيسبوك وإنستجرام للعمل.. مصدر في «ميتا» يكشف التفاصيل

تعطلت ملايين الحسابات الشخصية على فيسبوك، بسبب عطل مفاجئ ضرب التطبيق، وتأثر به أيضا ماسنجر وإنستجرام، وبالتالي ينتظر المستخدمون، موعد عودة فيسبوك وإنستجرام للعمل بشكل كامل.

موعد عودة فيسبوك بشكل كامل

لم يكن العطل في تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وماسنجر فقط، بل تعرضت الأنظمة الداخلية لشركة «ميتا» لعطل أيضًا، وهو ما أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت عن جميع تطبيقاتها، وفق ما أوضحه مصدر داخل شركة ميتا، ونشرته صحيفة «ديلي ميل».

تأثرت جميع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب التابعة لشركة ميتا، بهذا العطل الفني، الذي ضرب الأنظمة الداخلية للشركة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وبدأت العودة التدريجية لبعض حسابات فيسبوك، بينما ستعود الخدمة تدريجيا خلال ساعات بالكامل، لجميع الحسابات.

عطل يضرب فيسبوك

وكان قد اشتكى عدد من مستخدمي فيسبوك، من خروج حساباتهم على أجهزة الهواتف المحمولة والكمبيوتر، بشكل مفاجئ، وعدم استطاعتهم الدخول إلى المنصة مرة أخرى بعد تسجيل الحساب من جديد.