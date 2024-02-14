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عطل مفاجئ يضرب موقع «فيسبوك».. ما السبب؟

كتب:

آية أشرف
02:42 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
عطل يضرب الفيسبوك

عطل يضرب الفيسبوك

شهد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عُطلًا مفاجئًا، منذ قليل، إذ فوجئ بعض رواد الموقع بعدة مشكلات فنية، بسبب خروج الموقع مرارًا وتكرارًا، كما حدثت  بعض التفاعلات «لايك» بشكل مفاجئ على بعض المنشورات والصور.  

واشتكى المستخدمون من العطل الفني الذي ضرب «فيسبوك»، ولم يجدوا تفسيرًا بسبب هذه التفاعلات التي حدثت دون رغبتهم. 

عطل يضرب موقع فيسبوك 

وعلق المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا، على ما حدث، موضحًا أن الموقع الأساسي هو ما أُصيب بالعطل، وليس التطبيق الإلكتروني على الهواتف، «حصل عطل فجأة في التشغيل».

وأضاف خبير التكنولوجيا لـ«الوطن»: «بعض المستخدمين لقوا تفاعل بلايك وهم مش عاملينه، وأي ريآكت تاني مش بيتعمل والمنشورات بتقبل اللايك بس، غير إن الشركات اللي بتعلن عن إعلاناتها مكانتش بتتقبل». 

وعن أسباب العُطل، أوضح المهندس أحمد طارق أنها قد تكون بسبب تحديثات الموقع لهذا الشهر: «دايمًا أول السنة الجديدة بيحصل تحديثات عشان يسدوا الثغرات، فبيحصل عطل لبعض الوقت».

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بقلم آية أشرف