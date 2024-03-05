محافظ الإسكندرية يكرم عامل نظافة عثر على 300 ألف جنيه وردها لصاحبها

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في مكتبه اليوم، عامل النظافة عاشور عيد رزق، لتكريمه لأمانته في رد مبلغ بقيمة 300 ألف جنيه لصاحبه، بعد عثوره عليه خلال أداء عمله.

تكريم عامل النظافة بالإسكندرية

وأثنى محافظ الإسكندرية، في بيان على هامش تكريمه، على العمل الذي قام به المواطن عاشور عيد رزق، باعتباره نموذجًا محترمًا ومثالًا يحتذى به في الشرف والأمانة التي يتميز بها المصريين، وقدم له شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا له، وذلك بحضور المهندس محمد عبد اللطيف، العضو المنتدب للشؤون الفنية والتنفيذية بشركة نهضة مصر.

محافظ الإسكندرية: ندعم النماذج المشرفة والمضيئة

وأضاف الشريف أن محافظة الإسكندرية حريصة على تقديم كل الدعم والرعاية لجميع النماذج المشرفة والمضيئة بها، لتكون بمثابة قدوة لأجيالنا القادمة.

وتعود القصة حين وجد عامل النظافة مبلغا ماليا في أحد الشوارع الجانبية بعد خروجه من صلاة العصر، فاحتفظ به حتى أعاده إلى صاحبه.