أبطال من ذهب.. كيف سطرت مصر تاريخًا جديدًا في السلاح خلال 4 أيام؟

على وقع هتافات التشجيع، وصدى السيوف المتصادمة، تواصل مصر سيطرتها المطلقة على بطولة إفريقيا للسلاح للناشئين والشباب، في اليوم الرابع الذي تكلل بالذهب، بسواعد فتيات وشباب مصر من نجوم السلاح، فماذا قدم الأبطال على مدار منافسات اليوم، وكم ميدالية رفعت اسم مصر في البطولة القارية؟

لا جديد يذكر، فمع انتهاء منافسات فردي الناشئين، حفر أبطال وبطلات مصر أسمائهم بحروف من ذهب على صفحات البطولة، كعادتهم منذ بداية المنافسات على مدار الأيام المنقضي، حاملين راية بلادهم عالياً في سماء القاهرة، حيث تقام البطولة القارية.

35 ميدالية تتربع على عرش البطولة

بإجمالي 35 ميدالية، 10 منها ذهبية، و9 فضية، و16 برونزية، تُوج أبطال مصر أنفسهم ملوكًا لساحة السلاح الأفريقية، تاركين خلفهم بعد المسافة بينهم وبين أقرب منافسيهم، إذ وقف الفراعنة في صدارة ترتيب الميداليات، في المنافسة أمام كبار القارة السمراء، إذ تنافس تونس بقوة، بينما تواصل السنغال الملاحقة.

في المركز الثاني، تتواجد تونس بـ7 ميداليات، تليها السنغال بميداليتين ذهبية وفضية، بينما ينفرد كل من النيجر وجنوب أفريقيا والجزائر بميداليات فضية وبرونزية متفرقة.

سيطرة مصرية في ساحات المنافسة بالسلاح

لم يكن اليوم الرابع عاديًا، فقد شهد إبداعات مصرية متتالية، حيث حصد أبطالها 9 ميداليات جديدة، 3 ذهبيات و3 فضيات ومثلها برونزيات، فعلى مستوى سلاح السيف للناشئات، تألقت ريناد الدكش، حاملة راية الذهب، بينما نالت نجوى نوفل الفضة، وزينة صالح البرونزية.

لم يكن سلاح الشيش بعيدًا عن سيطرة مصر، حيث حصد عبدالرحمن طلبة الذهب، وسهيل نوار الفضة، بينما اكتفى سيف الغايش بالبرونزية، وفي سلاح المبارزة للناشئات، برزت سلمى طارق، حاملةً لقب الملكة بعد فوزها بالذهب، بينما حلت فرح محفوظ في المركز الثاني، تاركةً البرونزية هنا العراقية.

وتُشارك مصر في بطولة إفريقيا للسلاح ببعثة كاملة تضم جميع الأسلحة وجميع الأعمار، مُؤكدةً على عزمها على مواصلة هيمنتها على ساحة السلاح الأفريقية.