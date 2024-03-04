بـ3 ميداليات.. كيف سطر نجوم مصر ملحمة جديدة في بطولة أفريقيا للسلاح؟

حكايات باهرة يرويها نجوم مصر في السلاح، بعدما نسجوا فصولًا جديدة من التألق ورفع علم مصر عاليًا في المحافل القارية، بالحصول على 3 ميداليات جديدة، وتتربع مصر في المركز الأول بالترتيب العام في بطولة أفريقيا للناشئين والشباب، التي انطلقت قبل أيام قليلة.

ميداليات جديدة لنجوم مصر في السلاح

كان أبطال مصر نجومًا ساطعين في ساحة المنافسة، إذ حصدوا 3 ميداليات مختلفة ذهبية وفضية وبرونزية، لتُضاف إلى رصيدهم الحافل بالإنجازات، لم يتوقف تألق لاعبي مصر عند هذا الحد، بل واصلوا إبداعهم في مختلف الأسلحة، ليُصبحوا رمزًا للفخر والاعتزاز، ونبراسًا للأجيال المقبلة.

سطع نجم اللاعب أحمد هشام خلال منافسات اليوم، حيث تمكن من حصد الميدالية الذهبية بعد فوزه المُقنع على نظيره «أبا جيرالوت» من منتخب النيجر في المباراة النهائية.

وشهدت مسيرة هشام في البطولة تألقًا لافتًا، حيث فاز على بطل الجزائر لطفي إبريهين في ربع النهائي بنتيجة 15-6، ثم واصل انتصاراته بفوزه على مواطنه أدهم شلبي في نصف النهائي بنتيجة 15-9.

مصر تسيطر على الميداليات في بطولة السلاح

لم يقتصر الإنجاز على هشام فقط، بل حقق كل من أدهم شلبي وزياد نوفل ميداليتين برونزيتين بعد وصولهما إلى نصف النهائي.

بهذه الميداليات الجديدة، تُعزز مصر سيطرتها على سلاح السيف في البطولة، حيث حصد لاعبو المنتخب 5 ميداليات ذهبية و4 فضيات و7 برونزيات في مختلف فئات الشباب والناشئين.

ختاماً، تُثبت مصر مرة أخرى ريادتها في رياضة المبارزة على المستوى الأفريقي، وتُقدم نموذجًا يُحتذى به في تنمية المواهب الرياضية وصقل مهاراتها.