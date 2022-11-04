أماكن عرض فيلم «تحت تهديد السلاح».. بطولة حسن الرداد ومي عمر

حقق فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد ومي عمر وشيرين رضا إيرادات قاربت 160 ألف جنيه في بداية عرضه الخميس محققا المركز الأول بين الأفلام المنافسة متفوقًا على «فضل ونعمة» من بطولة ماجد الكدواني و هند صبري الذي جاء في المركز الثاني.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

وتدور أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح» في إطار من الجريمة حول رجل يبحث عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها متوقعا قضاء أوقات سعيدة معها ولكن تحدث أمور غير متوقعة تغير حياته بالكامل.

والفيلم من بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، وهو إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر.

أماكن عرض فيلم «تحت تهديد السلاح»

ويتم عرض فيلم التشويق تحت تهديد السلاح في سينمات جلاكسى المعادي، سينما بلازا، «أمريكانا بلازا»، سينما بوينت 90، سينما أركان، سينما جالكسي، سينما الزمالك، سينما صن سيتي، سينما جلاكسى المعادي، سينما أركان، سينما بندر المعادي، سينما مترو القاهرة، سينما مترو الإسكندرية، سينما كوزموس، سينما السراي مول الحدائق، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو فيستفال، سينما مدينتي، سينما كايرو مول، سينما سي سينما أمير، سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز ديلوكس، سينما سان ستيفانو مول، سينما داندي مول، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما الهرم، سينما داون تاون، سينما جولف سيتي، سينما بورتو كايرو، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما أوديون، سينما الأمير.

يذكر أن صناع الفيلم احتفلوا به في دبي يوم 1 نوفمبر، وكان أبرز الحضور حسن الرداد ومي عمر كما جاءت إيمي سمير غانم لدعم زوجها، وأيضا السيانريست تامر حبيب، وتخطى الإعلان الخاص بالفيلم 8 ملايين مشاهدة.