«رياضة الشرقية» تبحث تكثيف الأنشطة الشبابية خلال شهر رمضان

اجتمع الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بمديري الإدارات الخارجية والداخلية، لبحث خطة العمل خلال شهر رمضان المبارك، حيث شدد على تكثيف الأنشطة خلال شهر رمضان، وتنفيذ كل المبادرات، بما يتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، فضلا عن تشجيع مقترحات المبادرات والأنشطة الجديدة.

احتفال مراكز الشباب والأندية بعيد الأم

وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاجتماع على اهتمام مراكز الشباب والأندية بالاحتفال بعيد الأم، وذلك لأن فعالياته ستتم خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدا دور وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الشرقية في تكريم الأمهات المثاليات.

إعداد عدة فعاليات خلال شهر رمضان

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم، أن المديرية تجهز لرواد مراكز الشباب والأندية ومتابعي صفحة المديرية عديد من المفاجآت خلال الأيام المقبلة مع بداية شهر رمضان ، وستشهد الأيام القادمة الإعلان عن هذه المفاجآت تباعا.