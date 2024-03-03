«الشباب والرياضة» تعلن وظائف برواتب مجزية وحوافز.. الشروط والمميزات

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة «تمويلي».

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الملتقى التوظيفي، في إطار خدامتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

التخصصات المطلوبة والشروط المطلوبة:

تطلب شركة «تمويلي» شباب للتعيين في وظائف مسؤول تمويل، بالشروط الآتية:

- أن يكون حاصل على مؤهل عالي أومتوسط.

- موقف واضح من التجنيد.

- لديه خبرة في مجال التسويق والتمويل والبيع.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبولين في الوظائف على تأمين طبي واجتماعي ورواتب مجزية وإجازات سنوية ونظام حوافز.

موعد ومكان ملتقى التوظيف

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن ملتقى توظيف شركة تمويلي يقام في شبين الكوم بعماير بشاير الخير، بجوار التأمينات الاجتماعية، يوم الثلاثاء المقبل.

كما يقام ملتقى التوظيف بفرع الشهداء نهاية شارع جسر المشروع، بممشى أهل الشهداء، يوم الأربعاء المقبل.

كيفية التقديم للوظائف

يمكن التقديم للوظائف عن طريق ملء الاستمارة التالية من هنــــــــــــا، والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد المحدد.