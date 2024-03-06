14 مشهدا مرعبا من قطاع غزة.. صراع الموت والحياة

كشفت الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية «الصحة العالمية واليونيسيف» عن أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

أبرز المعلومات حول الوضع الإنساني في غزة طبقًا لبيانات الأمم المتحدة نرصده لكم كما يلي:

أرقام عن الجوع في غزة

1- ارتفاع مستويات سوء التغذية بين الفلسطينيين.

2- حوالي 17 ألف طفل في غزة أصبحوا يتامى والآخر يموت ببطء تحت أنظار العالم بسبب الجوع وقنابل الاحتلال الإسرائيلي.

3- هناك شح حاد في الوقود والغذاء والإمدادات الطبية.

4- الوضع في مستشفى العودة بشكل خاص مروع.

5- مستشفى كمال عدوان، وهو مستشفى الأطفال الوحيد بشمال غزة، ويعمل فوق طاقته القصوى إذ يكتظ بالمرضى.

6- انقطاع الكهرباء يمثل خطرا كبيرا على رعاية المرضى وخاصة في العناية المركزة ووحدة رعاية حديثي الولادة.

7- الهزال يصيب 15.6% من الأطفال ممن تقل أعمارهم عن العامين في شمال غزة ويعاني طفل واحد من كل 6 أطفال تحت سن السنتين من سوء التغذية الحاد في الشمال

8- يعمل 12 مستشفى فقط في غزة بشكل جزئي، منها 6 في الشمال و6 في الجنوب.

9- توقف 23 مستشفى عن العمل بشكل كامل.

10- على الأقل لقي 10 أطفال حتفهم بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

11- عدد كبير من الأطفال يصارعون من أجل حياتهم.

12- سيموت المزيد من الأطفال خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم توسيع نطاق المساعدات بدون تأخير.

13- الجوع أو النقص المطلق في السعرات الحرارية، يمكن أن يؤدي إلى أمور مثل فشل في وظائف الأعضاء.

14- في جنوب قطاع غزة يعاني 5% من الأطفال دون العامين من سوء تغذية حاد وفي الشمال يعاني طفل واحد من كل 6 أطفال تحت سن السنتين من سوء التغذية الحاد.