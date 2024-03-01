«الصحة العالمية»: سكان غزة أصبحوا يخاطرون بحياتهم للحصول على الغذاء والماء

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم، بأن سكان غزة أصبحوا يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء والماء، في ظل ما وصلت إليه الأوضاع من جوع ويأس وسط استمرار الهجوم الإسرائيلي.

وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن «النظام في غزة على شفا الانهيار، وأن جميع شرايين الحياة انقطعت عنهم، ما خلق وضعا مأساويا كان نتيجته ما حدث في دوار نابلسي الحادث الذي أسفر عن استشهاد نحو 110 فلسطينيين كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية.

السكان في غزة يخاطورن بحياتهم من أجل الماء والغذاء

وشدد أن السكان في غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء والمياه النظيفة، وأي مساعدات إنسانية أو إغاثية لدرجة أنهم يخاطرون بحياتهم من أجل دعم أطفالهم وإعالة أنفسهم، في ظل توقف عمدي لإمدادات الغذاء.

وتعرض الفلسطينيون في دوار النابلسي بشمال غزة إلى إطلاق نار ودهس بشاحنات المساعدات أثناء انتظارهم لتسلم المساعدات عند مفترق النابلسي غرب مدينة غزة، فيما أعلن جيش الاحتلال أن الوفيات كان نتيجة تدافع ودهس حشود حاصرت شاحنات المساعدات.