اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: نسعى لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء 6 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: نسعى لوقف فورى لإطلاق النار فى «غزة»

- مباحثات مصرية مع «البحرين وأرمينيا» لتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجارى ومناقشة تطورات القضايا الإقليمية والوضع بـ«جنوب القوقاز»

- أقوى مسلسلات وبرامج فى رمضان على الراديو 9090

- رئيس الوزراء: أكبر المكاتب الاستشارية العالمية تبدأ إعداد مخططات تطوير «رأس الحكمة»

- «مدبولى»: البدء فى اختيار موقع لإنشاء المطار.. والمشروع سيكون نموذجاً لبناء شراكات استثمارية

- الحكومة: تطوير «الثانوية» يهدف لتحقيق أقصى استفادة للطالب.. والامتحانات 10 يونيو

- نهائى الكأس: الأهلى يدرس «الأبيض» بالفيديو.. والزمالك يخوض تدريبات سرية

الصفحة الثانية

- «التعليم»: امتحانات الثانوية 10 يونيو وبمواصفات العام الماضى

-«حجازى»: «الجدول» يراعى الفترات الزمنية بين الامتحانات فى جميع الشعب ومصلحة الطالب فى المقام الأول.. واستمرار نظام الـ«أوبن بوك»

- 85% من الأسئلة موضوعية «اختيار من متعدد» و15% «مقالية» و30% للمستويات المعرفية والعقلية البسيطة و40% للمتوسطة و30% للقدرات العليا

- تعاون أكاديمى وبحثى «مصرى - بريطانى» لتحسين جودة العملية التعليمية ومُخرجاتها

- «عاشور»: مهتمون بالتوسع فى إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المتميزة لتبادل الخبرات والبرامج العلمية

- «بوتر»: نستهدف تأهيل الطلاب وتوفير خدمات التكنولوجيا والأنشطة لمتابعة مهاراتهم وممارسة مواهبهم

- البيطريون يختارون نقيبهم اليوم

- وزير الدفاع ونظيره الكينى يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

- «دوالى» يشيد بجهود مصر لإرساء دعائم الاستقرار داخل القارة.. ويتطلع لمزيد من التنسيق والتعاون

- الفريق أسامة عسكر يتفقد منظومة التدريب القتالى بالجيش الثانى الميدانى

- «الرعاية الصحية»: مشروع «EH-QIPS» يحقّق تقدماً فى المستشفيات

- كبير مستشارى «جايكا»: تحسّن مؤشرات أقسام الجودة بنسبة 93% وأنشطة السلامة بـ71%

الصفحة الثالثة

- مباحثات مصرية مع «البحرين وأرمينيا» لتعزيز العلاقات وزيادة حجم التبادل التجارى ومناقشة القضايا الإقليمية والوضع فى «غزة المحتلة»

- «السيسى» لرئيس وزراء أرمينيا: نسعى لوقف إطلاق النار فى «القطاع» والتهدئة فى الضفة الغربية وصولاً إلى دولة فلسطينية على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.. و«باشينيان»: ندعم مبدأ حل الدولتين.. والرئيس لمستشار الأمن الوطنى البحرينى: تعزيز التعاون بين البلدين لخدمة تطلعات الشعبين

- .. وجهود مصر للتوصل إلى هدنة إنسانية طويلة الأمد فى «غزة» مستمرة

- قوات الاحتلال تنفّذ 10 مجازر فى القطاع أسقطت 97 شهيداً و123 إصابة خلال 24 ساعة.. ومدير بـ«يونيسف» لـ« »: ما حدث لـ«يزن الكفارنة» اختبار للضمير العالمى

- «التحالف»: توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الفلسطينية المقيمة

- «ترامب وبايدن» يقتربان من مواجهة ثانية فى الانتخابات الأمريكية

- تراجع شعبية الرئيس الحالى بين الديمقراطيين لانحيازه لإسرائيل فى عدوانها على قطاع غزة

الصفحة الرابعة

- نائب وزير التخطيط: نستهدف إسهام القطاعات الإنتاجية فى الناتج المحلى بنسبة لا تقل عن 35%.. ونركز على الاستثمار فى الصحة والتعليم

- «تخضير الخطة الاستثمارية» بالتركيز على المشروعات الخضراء وزيادة استثماراتها من 15% إلى 50%

- خطة العام المالى القادم تضع مصر على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».. وجذب الاستثمارات يعتمد على مشاركة قوية للقطاع الخاص

- توحيد سعر الصرف الحل الوحيد لأزمة الدولار.. ومصر كدولة نامية يجب أن تكون لديها مرونة فى هذا الأمر.. وقوة الاقتصاد لا تُقاس بقيمة العملة

- «الحوار الوطنى» تعاون جماعى وتواصل عميق بين الدولة وجميع أطراف وفئات المجتمع لإصلاح ما أفسدته الأزمات العالمية

- الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام وإصدارها قبل منتصف العام الحالى.. ونسعى لتحقيق العدالة فى توزيع الاستثمارات بين المحافظات

- نسعى لمعالجة الفجوات التنموية لتحقيق التنمية العادلة على مستوى المحافظات.. ونحتاج إلى تقوية الاقتصاد لتحقيق طموحات الشعب المصرى

- مستوى الفقر كان فى زيادة مستمرة على مدار 20 عاماً رغم زيادة معدلات النمو.. وسياسات الدولة القائمة على التنمية المتوازنة أدّت إلى تخفيضه من 32.5% إلى 29.7%

الصفحة الخامسة

- أقوى برامج ومسلسلات إذاعية فى رمضان على الراديو 9090

- الرئيس التنفيذى: نقدم وجبة دسمة.. وانتظروا «العوضى» لأول مرة على شبكات الإذاعة

- عبدالفتاح مصطفى: إسعاد يونس تقدم مسلسلاً إذاعياً يبرز قيمة وأصالة مصر.. وبرنامج «لحظة صفا» للدكتور أسامة الأزهرى يشير إلى دلائل فعل الخير خلال الشهر الكريم

- نتمنى أن نكون عند حسن ظن المستمعين وأن نكون رقم «1»فى الإذاعات

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: إعلام الشر بين الذكاء الصناعى والغباء الطبيعى! (1)

- سحر الجعارة: قلبى يا بنتى

- د. محمود خليل: الإنسان والشيطان

- بلال الدوى: إنه أمر غير قابل للتنفيذ

- جيهان فوزى تكتب: «المجاعة» تضرب أعناق الغزيين

الصفحة السابعة

- د. حسن تونى رئيس «تكنوساينس»: لا بد من التوسع فى زراعة محاصيل لها فرص تصديرية وخلق أسواق جديدة

- لا بد من إعادة هيكلة منظومة الإرشاد الزراعى.. وغياب دوره يجعل الفلاح فريسة للغش.. وضرورة دعم البحث العلمى والباحثين

- أستاذ الزراعة: الدولة تسعى للتوسع فى سياسة التصنيع الزراعى وزيادة حجم الصادرات

- د. محمد يوسف: الزراعة التعاقدية إحدى أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار والقضاء على السوق السوداء وتأمين عائد اقتصادى للمزارع

- استشارى أمراض دواجن يوضح التعامل المبكر مع الفيروسات- «حسن»: توجد عشوائية فى استخدام اللقاحات.. ولا بد من خريطة وبائية للأمراض

- استشارى الفاكهة المتساقطة يوضح كيفية مواجهة مخاطر التغيرات المناخية على النباتات

- أستاذ المياه يطالب بإعادة الدورة الزراعية وتعديل قانون التعاون الزراعى.. ونقيب الفلاحين: «الإرشاد» لا يواكب التطورات الحالية

- «إسماعيل»: لا يوجد عدد كافٍ من المرشدين بالجمعيات.. و«أبوصدام»: زراعة محاصيل عالية الإنتاجية

الصفحة الثامنة

- حوَّلته للوحات «3D».. «إيمان» وقعت فى غرام الورد الروسى

- «الفانوس الخشب».. لمَّة قلبت بـ«رزق»

- مصور «شبيه إخناتون» يكشف سر الصورة: صدفة سعيدة

- شنط رمضان من مصروف طلاب «1/3»