أماكن ومواعيد قطع مياه الشرب في مركز دسوق اليوم.. 3 ساعات للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق في كفر الشيخ، قطع مياه الشرب عن منطقة دحروج بالكامل بمركز دسوق، اليوم الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم، ولمدة 3 ساعات، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

قطع مياه الشرب لمدة 3 ساعات في كفر الشيخ

وذكرت الشركة، في بيان لها، أنّه يتم قطع مياه الشرب عن منطقة دحروج بالكامل بدسوق وذلك للقيام بأعمال صيانة منطقة دحروج من الخط 450 ملي أمام كوبري المدير، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمنطقة المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.