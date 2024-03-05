توزيع بونات شراء مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية في بورسعيد استعدادا لشهر رمضان

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، البدء في توزيع بونات شراء مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية، في إطار المبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري، بالشراكة مع وزارة التموين ومحافظة بورسعيد، وسيتم صرفها من الجمعيات التعاونية التابعة للتموين.

الدور المجتمعي للبنك الزراعي

وثمن المحافظ تلك الجهود التي تأتي انطلاقا من الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري لخدمة أهل المحافظة، معربا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التعاون مع المحافظة لتوسيع دائرة الدعم لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك خلال استقباله ممثل البنك الزراعي المصري شريف الغزناوي.

رعاية الأسر الأكثر احتياجا

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا الدعم يأتي لرعاية الأسر الأكثر احتياجا ورفع العبء عن كاهلهم، وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم من المواد الغذائية

يذكر أن محافظة بورسعيد أعلنت عن توزيع بونات وكراتين رمضان للأسر الأولى بالرعاية لتوزيعها خلال شهر رمضان، وذلك من خلال فحص مديرية التضامن للحالات الأولى بالرعاية أو مشاركة جمعيات أهلية.