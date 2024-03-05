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دراما المتحدة

القبض على رجل أعمال بتهمة غسل 8.5 مليون جنيه في بورسعيد

كتب:

محمد بركات
12:36 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مالك شركة، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة بورسعيد لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وغسل تلك الأموال ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل بـ8.5 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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