القبض على رجل أعمال بتهمة غسل 8.5 مليون جنيه في بورسعيد

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مالك شركة، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة بورسعيد لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وغسل تلك الأموال ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل بـ8.5 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.