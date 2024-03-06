بتخفيضات تصل 25%.. إقبال على ياميش رمضان في معرض كلنا واحد بالدقهلية

شهدت منافذ كلنا واحد إقبال كبير من المواطنين لشراء مختلف السلع بتخفيضات كبيرة، خاصة مع إقبال شهر رمضان، وحاجة المواطنين لشراء كافة مستلزمات الشهر الكريم.

إقبال بسبب تخفيض الأسعار بمنافذ كلنا واحد

ورصد «الوطن» تخفيضات الأسعار على مختلف السلع سواء الغذائية والبقوليات وياميش رمضان والجبن، وغيرها من المنتجات المتوفرة في منفذ كلنا واحد بمحافظة الدقهلية، وإقبال المواطنين من أجل الشراء قبل شهر رمضان بأيام قليلة.

أسعار السلع في منافذ كلنا واحد بالدقهلية

وجاءت الأسعار في مختلف منافذ كلنا واحد، بعد خفض أسعار مختلف السلع مرة أخرى كالآتي:

- الزبيب 150 جنيها.

- المشمسة 250 جنيها.

- ماجي توابل 12 جنيها.

- البلح 25 جنيها.

- الفول 44 جنيها.

- العدس 55 جنيها.

- الصابون 7 جنيهات.

- زيت حلوة كبيرة 207 جنيهات.

- زيت حلوة 3 لتر ونصف 410 جنيهات.

- زيت هنادي 2 لتر 194 جنيها.

- ورق عنب 35 جنيها.

- قلقاس 400 جرام 14جنيها

- بسلة بجزر 19 جنيها.

- علبة جبنة هاليبو 45 جنيها بدلا من 50 جنيها.

- علبة صلصلة 29 جنيها.

- علبة صلصلة 500 جرام 55 جنيها.

- كيس فاصوليا 11جنيها.

- كيس خضار مشكل 13 جنيها.

- كيس بامية 14جنيها.

- كيس ملوخية 12 جنيها.

- كرتونة البيض تبدأ من 138 جنيها.

رابط أماكن منافذ كلنا واحد بالدقهلية

ويمكن للمواطنين معرفة أقرب أماكن منافذ كلنا واحد للمكان الخاص بهم بكل سهولة من خلال توافر أكثر من منفذ في محافظة الدقهلية، في مختلف الأماكن ويمكن معرفة كل الأماكن من هنا.