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«حماة الوطن»: القرارات الرئاسية الأخيرة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن

كتب:

محمد أباظة
09:30 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
حزب حماة الوطن

حزب حماة الوطن

عبر حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، عن تقديره للقرارات الرئاسية الأخيرة، التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل التحديات الراهنة. 

ويشير الحزب، إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تشمل قرارات الحماية الاجتماعية كل فئات الشعب، حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن.

ويؤكد «حماة الوطن»، أن هذه القرارات سيكون لها تأثير إيجابي كبير في امتصاص الأزمات الاقتصادية، ووضع حل لمواجهة زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

ويتوجه الحزب بالتحية للرئيس السيسي، على هذه القرارات، وحرصه الدائم في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.