متحدث الرئاسة : السيسي أول رئيس مصري يزور أرمينيا منذ استقلالها

كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، تفاصيل استقبال الرئيس السيسي لرئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، موضحا وجود علاقة تاريخية تجمع بين البلدين، كما يوجد توافق في مختلف المجالات والرؤى المشتركة.

تطور كبير في العلاقات بين البلدين

ونوه «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الرئيس السيسي كان أول رئيس مصري يزور أرمينيا منذ استقلالها، وهناك تطور كبير في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أجرى زيارات لأول مرة مع كثير من دول العالم كان لها أثر في دفع وتطوير العلاقات معها بشكل كبير للغاية.

وأوضح أن هناك العديد من الاستثمارات المصرية في أرمينيا بعد زيارة الرئيس السيسي لها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن علاقات مصر متوازنة مع جميع دول العالم، وهذه رسالة للداخل والخارج.

الدولة المصرية قوية وراسخة

وأضاف «فهمي»، أن مصر دولة قوية وراسخة، وتعمل بتوازن شديد لثقلها الحضاري والديموجرافي، مشيرا إلى أن زيارة رئيس وزراء أرمينيا تعبير عن تقدير للدبلوماسية المصرية التي تؤدي دورا ملموسا على أرض الواقع.