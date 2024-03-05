البابا تواضروس يستقبل رئيس وزراء أرمينيا في المقر البابوي (صور)

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا، والوفد المرافق له.

البابا تواضروس: مصر بلد عريق له تاريخ

وأعرب البابا عن ترحيبه بضيفه والوفد المرافق، مشيرًا إلى أن مصر بلد له تاريخ عريق، وهي التي فتحت أبوابها لتستقبل السيد المسيح والعائلة المقدسة في القرن الأول الميلادي، وفتحت أبوابها أيضًا للأرمن ليعيشوا فيها ويندمجوا في المجتمع المصري.

وذكر البابا، أن نوبار باشا أول رئيس وزراء لمصر، وكان من أصل أرمني، وكذلك باغوس بك أول وزير خارجية لمصر.

وعلى المستوى الكنسي، ذكر قداسة البابا تواضروس القديس غريغوريوس الأرمني الذي تذكره الكنيسة في الصلوات الكنسية، وكذلك القديسة أربسيما الأرمنية وهي معروفة في الكنيسة القبطية، حتى أن معظم الأديرة القبطية بها راهبات يحملن اسم «أربسيما».

وأثنى البابا على العلاقات بين الكنيستين القبطية والأرمينية والمحبة التي تجمع بين قداسته وقداسة الكاثوليكوس كاراكين الثاني كاثوليكوس عموم الأرمن الأرثوذكس في اتشمياتزين، وقداسة الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان كاثوليكوس بيت كيليكيا الكبير بأنطلياس بلبنان وأشار قداسته إلى زيارته لأرمينيا عام 2015.

علاقة طيبة بين الكنيستين القبطية والأرمينية

ومن جهته، أعرب نيكول باشينيان عن سعادته بزيارة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبلقاء قداسة البابا، مثمنًا العلاقة الطيبة بين الكنيستين القبطية والأرمينية، مشيدا بعراقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبالقيم الروحية السامية التي حافظت عبر تاريخها الطويل. وأثنى رئيس الوزراء الأرمني بلقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياه بأنه جرى في أجواء إيجابية للغاية.