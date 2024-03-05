مواعيد الحضور والانصراف بالمدارس اليابانية في شهر رمضان

أعلنت المدارس المصرية اليابانية، مواعيد الحضور والانصراف للطلاب خلال شهر رمضان الكريم، لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، لجميع الصفوف الدراسية.

مواعيد الحضور للمرحلة الابتدائية

أكدت المدارس المصرية اليابانية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن مواعيد الحضور لطلاب المرحلتين الابتدائية سيكون 7:45 صباحا، والانصراف الساعة 1:20 مساء.

مواعيد الحضور لمرحلة رياض الأطفال

أشارت إلى أنه بالنسبة لمواعيد مرحلة رياض الأطفال، سيكون موعد الحضور الساعة 7:45 صباحا، على أن يكون موعد الانصراف الساعة 1:30 مساء.