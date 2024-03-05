مواعيد زيارة المتحف المصري بالتحرير في شهر رمضان.. اعرف أسعار التذاكر

أكد المتحف المصري بالتحرير، أن مواعيد زيارة المتحف خلال شهر رمضان المبارك ستكون من الساعة 9 صباحا حتى 4 مساء، على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة 3 مساء، مشيرا إلى أن أسعار تذاكر دخول المتحف بالنسبة للأجانب 450 جنيها، وللطالب الأجنبي 230 جنيها.

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري

وأضاف المتحف المصري بالتحرير، أن أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير بالنسبة للمواطنين المصريين والعرب هي 30 جنيه، و10 جنيهات للطلاب المصريين والعرب، ويسمح بدخول الأطفال حتى سن 6 سنوات بالمجان، لافتا إلى أن نظام دفع شراء التذاكر يكون باستخدام الكروت البنكية، كما يوجد شباك للدفع النقدي للمصرين والعرب فقط.

دخول الأطفال حتى سن 6 سنوات مجانا

وأشار المتحف المصري بالتحرير إلى أن التصوير الفوتوغرافي التذكاري بالموبايل متاح مجانا، ويسمح به فقط بدون فلاش، موضحا أن التصوير ممنوع داخل غرفة قناع توت عنخ آمون وقاعتي كنوز تانيس.