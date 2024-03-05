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دراما المتحدة

رأفت هندي قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كتب:

حسن عثمان
11:27 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
المهندس رأفت هندي

المهندس رأفت هندي

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارا بتكليف المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجانب مهامه واختصاصاته لحين تعيين رئيسا تنفيذيا للجهاز.

يأتي ذلك خلفا للمهندس حسام عبداللاه شعبان موسى الجمل، الذي قدم اعتذاره عن القيام بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

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