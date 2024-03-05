رأفت هندي قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارا بتكليف المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجانب مهامه واختصاصاته لحين تعيين رئيسا تنفيذيا للجهاز.

يأتي ذلك خلفا للمهندس حسام عبداللاه شعبان موسى الجمل، الذي قدم اعتذاره عن القيام بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.