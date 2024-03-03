«تنظيم الاتصالات» يوقع بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

وقَّع اليوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكولًا للتعاون المشترك مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف تبادل الخبرات في المجالات التكنولوجية والبرامج التدريبية المتقدمة لصَقل المهارات الرقمية لقادة المستقبل، هذا بالإضافة إلى تنفيذ التعاون في برامج تدريبية وتوعوية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني للمتدربين.

توثيق روابط التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينهما

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب على توثيق روابط التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينهما لتطوير وتنمية الكوادر البشرية بما يتواكب مع المستجدات التقنية الحديثة، وتوحيد الرؤى وتقديم برامج تدريبية مشتركة من خلال الخبراء والمتخصصين لدى الجانبين وإعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.

تطوير الكوادر البشرية وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة عالية الجودة

وقَّع الاتفاقية كل من المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وجاء ذلك بعد سلسلة اللقاءات التي جمعت الطرفين خلال الفترة الماضية والتي شهدت توافقًا في العديد من المجالات المشتركة، حيث ستنعكس تلك الشراكة على تطوير الكوادر البشرية وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة عالية الجودة من خلال الخبراء والمتخصصين لدى الجانبين في مجالات الأمن السيبراني، والخدمات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وإعداد كفاءات متخصصة قادرة على إيجاد وخلق حلول عملية للتصدي للتحديات التي تواجه سوق الاتصالات المصري.

إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات العلمية والعملية

وأكد المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن توقيع بروتوكول التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب يأتي في إطار حرص الجهاز على إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات العلمية والعملية الرائدة في مجالات التدريب والتطوير الرقمي للقيادات الشابة وضمان رفع مستوى الوعي بفرص وتحديات عملية التحول الرقمي والتي تنتهجها الدولة بشكل متسارع.

رفع مستوى المهارات الرقمية والحد من المخاطر السيبرانية

وفي بداية حديثها، تقدمت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتهنئة للمهندس حسام الجمل، لاختياره لعضوية مجلس إدارة الإبداع الرقمي الدولي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك في نسخته الأولى التي اعتمدها الاتحاد في فبراير الماضي، وثمَّنت الدكتورة رشا راغب، التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدة أن هذا البروتوكول من شأنه رفع مستوى المهارات الرقمية والحد من المخاطر السيبرانية في مصر، من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة لتلبية احتياجات سوق العمل واستكمال خطة الأكاديمية في توقيع اتفاقيات التعاون التي تتكامل ورؤية الأكاديمية في الاستثمار في رأس المال البشرى أهم ثرواتنا غير الناضبة.