وزير الاتصالات يفتتح ملتقى مستقبل تمكين المرأة في عصر التحول الرقمي

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات الملتقى السنوى لمبادرة «قدوة. تك» لتمكين المرأة، وذلك بعنوان «مستقبل تمكين المرأة في عصر التحول الرقمي»، بالتزامن مع الاحتفالات الدولية والمحلية بيوم المرأة خلال شهر مارس من كل عام.

وفى كلمته خلال الملتقى؛ أكد وزير الاتصالات، أن نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكمن في قدرته على تطويع التكنولوجيات الحديثة لتحقيق أثر مجتمعي واقتصادي وتنموي في مختلف قطاعات المجتمع؛ مشيرا إلى مبادرة «قدوة.تك» التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين المرأة المصرية من استخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة فى تطوير مشروعها والوصول إلى الأسواق المستهدفة.

الاحتفال بيوم المرأة المصرية

وأوضح «طلعت»، أن الاحتفال في شهر مارس بمرور 5 أعوام على انطلاق مبادرة «قدوة. تك» يأتي بالتزامن مع المناسبات المعنية بتكريم المرأة سواء على المستوى المحلي من خلال يوم المرأة المصرية، أو على مستوى الاحتفال باليوم العالمى للمرأة؛ مشيدا بقصص نجاح السيدات والفتيات المستفيدات من المبادرة، والتي تمثل نماذج مضيئة لكثيرات من السيدات اللاتي استطعن تطويع التكنولوجيا لبلوغ أهدافهن؛ مؤكدا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضمان مشاركة المرأة فى كافة المبادرات سواء المتعلقة بالتدريب أو التى تهدف لخلق فرص عمل ومتابعة مؤشرات نسب المشاركة.

%45 نسبة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات

وأضاف «طلعت»، أن نسبة مشاركة المرأة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوجه عام تصل إلى 45%؛ معربا عن تطلعه إلى زيادة هذه النسبة؛ موجها الشكر إلى فريق العمل القائم على تنفيذ المبادرة، كذلك وجه الشكر للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وللشركاء فى تنفيذ المبادرة من جهات ومجتمع مدني.