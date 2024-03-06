ضياء رشوان: الشعب الفلسطيني يخوض حاليا «حرب الاستقلال»

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إنه أطلق تسمية للحرب الحالية في غزة بعد تفكير طويل في مجرياتها وتفاصيلها ومقارنتها بالحروب السابقة سواء الحروب الإسرائيلية على غزة أو الانتفاضتين الفلسطينيتين الكبيرتين في عامي 1987 و2001 أو بالحروب العربية الإسرائيلية أو بحرب 1948 تحديدا.

وأضاف «رشوان»، خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنَّ اليهود في 1948 أطلقوا على هذه الحرب اسم «حرب الاستقلال»، وهذه تسميتهم حتى الآن لها بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أعلنت دولة إسرائيل، واعترفت بها عدد كبير من دول العالم فبدأت الجيوش العربية، وعددها 6 جيوش للدخول في الحرب، وفي مقدمتها الجيش المصري.

الحرب الحالية اسمها «حرب استقلال فلسطين»

وأشار إلى أنه أطلق على الحرب الحالية التي تخوضها مصر على مستوى السياسي، والفلسطينيين يخوضونها بدمائهم ومنازلهم باسم «حرب استقلال فلسطين»، موضحاً: «هي تقريبا نفس الشيء مع اختلاف الظروف».

واستطرد: «الحرب الأولى كانت حرب اغتصاب واستيلاء الغير من قبل العصابات اليهودية، وقتل آلاف الفلسطينيين وطرد 750 ألف فلسطيني خارج أراضيهم والاستيلاء على الجزء الأكبر من فلسطين في هذا الوقت بنسبة 78%».

مصر وقفت ضد خطة تصفية القضية الفلسطينية

وتابع: «الأمر في الحرب الحالية على غزة امتد لما هو أبعد، فالصمود الهائل في غزة ترافق معه إدراك العالم، وبالتحديد عندما طرحت ذلك القيادة المصرية منذ البداية بأنه لا لتصفية القضية الفلسطينية».