عضو بـ«النواب»: مصر ستدعم القضية الفلسطينية حتى النهاية

اعتبر الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، زيارة السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، الأطفال الفلسطينيين المصابين من جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بمثابة دليل قاطع على دعم ومساندة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل فلسطين وخارجها، مشيرًا إلى أنّ الأطفال جرى إجلاؤهم من خلال معبر رفح بواسطة السلطات المصرية ثم نقلهم إلى إيطاليا عبر السفينة فولكانو، ويتلقون الرعاية الطبية حاليًا في عدد من المستشفيات بروما.

مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

وأشاد «رمزي» فى بيان اليوم، بتصريحات السفير بسام راضي التي أكد فيها أنّ هناك تعاونًا وثيقًا بين مصر وإيطاليا في مجال المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان القطاع بكافة أنواعها الغذائية والطبية والدوائية، فضلًا عن علاج الجرحى والمصابين ونقل الحالات الحرجة من الأطفال الجرحى إلى إيطاليا على متن السفينة فولكانو عبر ميناء العريش البحري، مؤكدًا أنّ مصر لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

دعم جهود مصر

وطالب المجتمع الدولي، دعم جهود مصر للوقف الفوري للاعتداءات وجرائم الحرب التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين.

وكان السفير بسام راضي قد التقى الأطباء المعالجين للأطفال، وكذلك الأسر المرافقة لهم للاطمئنان على الحالة الصحية للأطفال، ناقلاً لهم تحيات الرئيس السيسي وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، وكذلك تمنيات ودعوات الشعب المصري لهم، مؤكدًا كامل استعداد وجاهزية السفارة المصرية بروما، لتلبية مطالباهم وتقديم أي نوع من الدعم أو التسهيلات لهم ولأعضاء أسرهم.