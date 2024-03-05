محلل سياسي: مصر تبذل جهودا مكثفة لحل القضية الفلسطينية

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، موضحا أن سامح شكري وزير الخارجية لم يتوقف خلال الفترة الماضية، وأجرى العديد من اللقاءات والاجتماعات والمباحثات، وآخرها منتدى أنطاليا الدبلوماسي بهدف شرح خطورة ما يحدث في القطاع، وتأثيره على الاستقرار الأمن الدولي.

وأكد المحلل السياسي، خلال حواره مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي ببرنامج «هذا الصباح»، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أهمية أن يكون هناك مسار من أجل خلق رؤية سياسية لحل القضية الفلسطينية بشكل نهائي، موضحا أن هذه الحرب لن يكون انعكاسها فقط على الفلسطينيين، ولكن ستنعكس على استقرار المنطقة بشكل عام.

مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية

وأضاف أن مصر هي الداعم الأول والثابت للقضية الفلسطينية، موضحا أنها تجهز معبر رفح لدخول البضائع والأفراد في زمن قياسي من أجل تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إرسال مساعدات إغاثية تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان قطاع غزة.

المساعدات المصرية تجاوزت 82% من إجمالي ما دخل إلى غزة

وتابع أن مصر تستقبل المصابين والمرضى لعلاجهم في المستشفيات المصرية وتقوم بإدخال مستلزمات الخيام والمساعدات الطبية والمواد الإغاثية، وأقامت مخيم متكامل داخل قطاع غزة لاستقبال العائلات والأسر، موضحا أن المساعدات المصرية تجاوزت 82% من إجمالي المساعدات التي دخلت لغزة خلال الـ100 يوم الأولى.