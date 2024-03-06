استدعاء الحكومة.. البرلمان يكشر عن أنيابه بسبب تعامل جامعة العريش مع واقعة «نيرة»

وجه رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي، الشكر لبرنامج في المساء مع قصواء لعدم اسدال الستار على قضية وفاة طالبة العريش نيرة صلاح متابعا: «الواقعة لن تمر مرور الكرام».

صمت غير مبرر من جامعة العريش

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أنه بناء على ما طرحه أمس بالبرنامج، قام اليوم بالتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن حالة الصمت الرهيبة وغير المبررة من قبل جامعة العريش، في واقعة وفاة طالبة الطب البيطري نيرة، التي تعرضت لابتزاز من قبل زملائها.

وأردف، أنه ذكر في طلبه، أن صمت جامعة العريش تسبب في عدم وضوح الحقائق في قضية مقتل الطالبة نيرة، وأدى إلى زيادة الغموض والذعر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وواصل، أنه كان يجب على مسؤولي الجامعة والكلية، التحرك لدرء الخطر من البداية، لكنهم التزموا الصمت حتى تفاقمت المشكلة، معقبا: التزموا الصمت قبل الواقعة وبعدها، وهذا شيء غريب استلزم التحرك برلمانيا.

استدعاء الحكومة وزيارة أسرة الطالبة المتوفية

واستطرد رئيس اتصالات النواب، أن طلب الإحاطة ضد جامعة العريش بشأن وفاة نيرة صلاح سيشهد استدعاء الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي.

وأكمل: سنقوم بتنسيق زيارة برلمانية لأسرة نيرة صلاح طالبة جامعة العريش الراحلة وتقديم العزاء لهم، خاصة مع تجاهل وزارة التعليم العالي والجامعة.

وأوضح: هناك عدد من رؤساء الجامعات استجابوا لمناشداتنا بعقد ندوات لتوعية طلاب الجامعات حول الابتزاز الإلكتروني، وتم التواصل معهم بشأن هذا الأمر من قبلهم.

وزاد، أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تقوم بدور كبير جداً في مواجهة الابتزاز الإلكتروني، مؤكدا أن الحفاظ على الخصوصية من أولوياتها، موضحا أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات كشفت عدد من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل التي أساءت للطالبة الراحلة نيرة صلاح.