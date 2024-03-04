بأسعار زمان.. إقبال كبير على معرض أهلا رمضان في جامعة العريش

شهد معرض أهلا رمضان في جامعة العريش، إقبالًا كبيرًا من الموظفين في الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، بعد وصول كمياتٍ كبيرةٍ من المواد الغذائية.

إقبال كبير على منتجات الجامعة

ذكرت جامعة العريش، في بيانٍ، أنّ الإقبال كان كبيرًا على منتجات الجامعة من الخضروات والأسماك، فيما شهد الإقبال أيضًا على الأرز والزيت والسكر، بعد توفير تلك الاحتياجات بأسعارٍ مخفضةٍ «بأسعار زمان».

وأضافت جامعة العريش، أنّ الإقبال من هيئة التدريس والموظفين والعاملين في الجامعة يبدأ من الساعات الأولى الصباحية حتى أوقات المساء، مشيرة إلى أنّ المعرض مُقام بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار في مدينة العريش، على أن يكون جزءًا كبيرًا من البضائع من منتجات الجامعة، والجزء الآخر يباع بسعر المصنع، بتخفيضات تصل إلى 25% في غالبية المنتجات، مع الحرص على أن تتوافر في المعرض جميع المتطلبات حتى عيد الفطر المبارك.

رقابة تموينية على معرض أهلا رمضان

وذكرت مديرية التموين في شمال سيناء، في بيانٍ، أن معرض أهلا رمضان في جامعة العريش خفّف الضغط بشكلٍ ملحوظٍ على معرض وسط المدينة، والأسواق الأخرى، لوجود شريحة كبيرة تُفضل الشراء من معرض الجامعة، لوجوده في حي الضاحية ذات الأغلبية السكانية بتلك المناطق.

وأضافت مديرية التموين أنّ معرض أهلا رمضان بجامعة العريش يخضع أيضًا لرقابة تموينية بالتنسيق مع إدارة الجامعة، والغرفة التجارية في شمال سيناء.