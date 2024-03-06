«البحوث الفلكية» يوجه رسالة للمواطنين بشأن أول أيام رمضان

وجه الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة للمواطنين بشأن موعد أول أيام شهر رمضان 2024، مؤكدا أن الاثنين المقبل 11 مارس، غرة الشهر الكريم فلكيا وفقا للضوابط والقواعد والحسابات التي أعدها المعهد.

شهر رمضان 2024

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا صحة لما يتردد عن موعد أن أول أيام رمضان 2024 الثلاثاء المقبل فلكيا، وأن الحسابات حسمت الأمر في الاثنين المقبل، منوها إلى أن الموعد النهائي لأول أيام شهر رمضان 2024 يرجع لدار الإفتاء المصرية، وذلك بعد استطلاع رؤية الهلال والتي من المقرر أن تكون الأحد المقبل الموافق 10 مارس الجاري المرافق 29 من شعبان. َ

وأشار القاضي، إلى أن استطلاع هلال شهر رمضان 2024 يكون بالتنسيق والاشتراك بين اللجان العلمية في المعهد واللجان الشرعية لدار الإفتاء المصرية، وهيئة المحافظة، وتكون عبر المراصد المنتشرة بالمحافظات الحدودية، وأعلى قمم الجبال، بعيدا عن المدن العمرانية والمصانع ومصافي البترول.