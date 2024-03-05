أسامة الأزهري يقدم روشتة لعبادات شهر رمضان: «أنفقوا ووسعوا على الناس»

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، إن مشكلات وأزمات الحياة تتراكم على قلب الإنسان، وتجلعه ظامئا إلى لحظة صمت وسكون وتسامي ووصل بالله، وخشوع وهيبة لمقامه سبحانه وتعالى، مؤكدًا أنه على الإنسان الاستمتاع بالسكينة في روحانية شهر رمضان بعيدا عن ضجيج الحياة.

روشتة عبادات شهر رمضان

وأضاف الأزهري، خلال حواره ببرنامج مساء dmc، المذاع على فضائية dmc، أنه سيقدم يوميا في شهر رمضان المبارك برنامج «ومن الحب حياة»، ويذاع عبر قناة dmc، وسيكون عبارة عن 30 حلقة مليئة بجرعات الأمل والتقوى للمواطنين خلال الشهر الفضيل: «اجلعوا رمضان يملأ القلوب سكينة وصفاء، تنحسر فيها كل معاني الغل والحسد والطمع والدنيا والهوى والتكالب».

وتابع مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، أن النبي كان أجود الناس وما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن: «أول باب من أبواب الحال النبوي في رمضان هو الجود الواسع الفياض، ويشبهه بالريح المُرسلة، فكان مزودا بالكرم والعطاء».

فضل قراءة القرآن في رمضان

وأوضح أسامة الأزهري، «في شهر رمضان يجب عليكم أن تتشبثوا بالعبادات وتكرموا الخلق، ووسعوا على الناس اقتداءا بسيد الخلق، والله لا يخذل كريما، أنفقوا ووسعوا على الناس».. مضيفا «ربنا هيبعتلك الأرزاق، وتمسكوا بالقرآن فهو كالبحر في حالة سكون وفي رمضان يكون كالبحر الهائج المتلاطم الأمواج التي تبعث بالإيمان والسكون على القلوب».

واستكمل: «استحضروا قلوبكم مع القرآن في شهر رمضان، ستجدون الراحة والسكينة وستجدون له ذوق مختلف تنكسب منه في النفوس معاني اليقين والبر والإيمان، أكرموا الناس قدر ما تستطيعون، وعليكم بالقرآن في الليل والنهار، وافتحوا أبواب الخير على مصراعيها، أجعل لك تلاوة مستمرة مع القرآن وفيه ثواب وتعبد، اقرأ سردا وتلاوة عل قدر ما تستطيع، وادي نفسك كل يوم آية عيش معاها بعمق وافهمها وتدبرها».

وأوضح: «القرآن أشبه بالبحر، وكلما أبحرنا فيه أدركنا محاسنه وخيراته، ومن أراد الاقتداء بالنبي عليه التوسع في الكرم والإنفاق والتصدق، وهي روشتة مختصرة لعبادات الشهر الكريم، واجبروا خواطر الناس».