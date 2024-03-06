قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON.. أبرزها حق عرب

تم الإعلان عن قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON، والتى تشهد عرض عدد كبير من الأعمال الدرامية المميزة ويقدمها عدد من النجوم ضمن المنافسة القوية التى يشهدها هذا الموسم.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON

وتضم قائمة دراما رمضان 2024 على قناة ON، مسلسل حق عرب الذي يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي السباق الرمضاني ويشاركه عدد من الفنانين من بينهم دينا فؤاد ورياض الخولي ووفاء عامر وعدد أخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان واخراج إسماعيل فاروق.

وتتضمن أيضا مسلسل مليحة الذي يقدم دعما للقضية الفلسطينية، بطولة دياب وميرفت أمين وعلي الطيب وأمير المصري وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف رشا عزت وإخراج عمرو عرفه.

وهناك أيضا مسلسل مسار إجباري الذي يقدمه الثنائي أحمد داش وعصام عمر ويشاركهم عدد أخر من الفنانين من بينهم صابرين وبسمة وميار الغيطي.

وتقدم ON كذلك مسلسل كامل العدد +1، بطولة الفنانة دينا الشربيني ومعها شريف سلامة وإسعاد يونس وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

وينضم إليهم مسلسل جودر الذي يقدمه الفنان ياسر جلال، بالتعاون مع عدد من الفنانين، من بينهم نور وياسمين رئيس وتارا عماد وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.