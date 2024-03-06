نوة الحسوم بدأت.. أمطار تضرب 11 محافظة خلال ساعات 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية مواطني 11 محافظة مصرية من عودة الأجواء الممطرة مرة أخرى، تزامنا مع توقيت نوة الحسوم التي تتزامن في ذلك الوقت من كل عام وتستمر لقرابة أسبوع بأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن 11 محافظة سوف تشهد سقوط أمطار بداية من اليوم الأربعاء، أي ستبدأ الأمطار خلال الساعات المقبلة من اليوم وتستمر لعدة أيام وسط تحذيرات بعدم تخفيف الملابس نظرا لانخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة.

أماكن سقوط أمطار نوة الحسوم

وحددت الأرصاد الجوية، أماكن سقوط أمطار نوة الحسوم بدءاً من اليوم على 11 محافظة وهي: «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الغربية، الشرقية، المنوفية، السويس، الإسماعيلية».

معدل سقوط أمطار نوة الحسوم

وتشهد المحافظات السابقة عودة سقوط الأمطار بنسبة تصل لنحو 30% على فترات متفاوتة على مدار اليوم، وهو معدل ما بين خفيف إلى متوسط.

أجواء باردة بسبب نوة الحسوم

ولم يقتصر أمر نوة الحسوم على الأمطار فحسب، بل يصاحبها أجواء باردة حيث تنشط الرياح في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتسجل انخفاضا في درجات الحرارة لتصل 12 درجة مئوية ليلا.