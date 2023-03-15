طقس الإسكندرية اليوم.. برودة نوة الحسوم وشبورة على الطرق

يشهد طقس الإسكندرية برودة في الجو خلال الساعات الأولى من الصباح، مع انتشار الشبورة على الطرق المختلفة السريعة والدولية خاصة القريبة من المسطحات المائية، ونشاط متوسط للرياح.

طقس الإسكندرية في النوة

طقس الاسكندرية اليوم الأربعاء، يختلف عن الأيام الماضية تزامنًا مع نوة الحسوم بأجوائها الباردة والتي بدأت بأمطار أول أيامها، وشهدت خلالها عروس البحر سقوط أمطار غزيرة شهدتها العديد من المناطق، ورفعت المحافظة بالتعاون مع شركة الصرف الصحي، بتوجيهات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وسوء الأحوال الجوية والتعامل السريع من خلال الدفع بسيارات عبر التمركزات المنتشرة شرق وغرب ووسط المدينة.

وجرى سحب كميات كبيره من الأمطار من الشوارع عبر فرق الطوارئ بمعدات التعامل مع الأمطار والسيطرة عليها.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتسجل درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم في الإسكندرية 19 - 11 وسرعة الرياح 14 كم/ في الساعة، كما تسجل نسبة الرطوبة في الجو 60%، بارتفاع مع نهاية الأسبوع الجاري، مع وجود بروده في الجو وانخفاض في درجات الحرارة ليلًا طبقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.