موعد نوة الحسوم في الإسكندرية.. تبدأ غدا وتستمر حتى أول أيام رمضان

حددت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية موعد النوة الجديدة، وهي نوة الحسوم المتوقع أن تبدأ من غدًا الأربعاء وتستمر لمدة أسبوع، إذ تستمر حتى الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك المقرر أن يبدأ يوم 11 مارس الجاري.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل نوة الحسوم التي تكسر حاجز ارتفاع الحرارة الحالي، بالإضافة إلى هطول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة منها من يأتي مع بداية شهر رمضان.

نوة الحسوم تأتي مبكرا

وتأتي نوة الحسوم هذا العام مبكرا عن موعدها لتبدأ يوم 6 مارس بدلاً من موعدها المعتاد في جدول نوات الإسكندرية يوم 9 مارس وتستمر لمدة 7 أيام.

حالة الطقس في نوة الحسوم

ويشهد حالة الطقس خلال نوة الحسوم انخفاض نسبي في درجات الحرارة بالإضافة إلى عودة سقوط الأمطار الخفيفة التي تصل في بعض الأحيان إلى متوسطة بنسبة 30%.

طقس الأسبوع الأول من شهر رمضان 2024

ويشهد طقس الأسبوع الأول من شهر رمضان 2024 أجواء باردة تزامنا مع نوة الحسوم بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة مع أول يومين قبل أن تنتهي نوة الحسوم ويعتدل الطقس بعد ذلك.