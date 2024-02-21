7 أيام ممطرة.. نوة الحسوم تبدأ مع شهر رمضان 2024 وتنتهي في هذا الموعد

أيام قليلة تفصلنا عن أول أيام شهر رمضان المبارك، والمقرر أن يبدأ يوم 11 مارس المقبل، إلا أن الأسبوع الأول من الشهر الكريم سيشهد اضطرابا جويا وتوقعات بسقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة نتيجة نوة الحسوم.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل نوة الحسوم التي تتزامن مع بداية شهر رمضان، وهو الأسبوع الذي يشهد عزومات الإفطار المعتادة بين الأسر وهو الأمر الذي يحتاج إلى معرفة حالة الطقس في تلك الآونة.

موعد أول يوم في شهر رمضان 2024

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد شهر رمضان 2024 حيث من سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوماً.

نوة الحسوم مع بداية شهر رمضان

بداية شهر رمضان يتزامن مع نوة الحسوم، التي حدد جدول هيئة ميناء الإسكندرية الخاص بمواعيد نوات الإسكندرية 2024، بأن يكون موعد انطلاقها 9 مارس وتستمر لمدة 7 أيام.

طقس الأسبوع الأول من شهر رمضان 2024

ويشهد طقس الأسبوع الأول من شهر رمضان 2024 أجواء باردة بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار غزيرة مع الخمسة أيام الأولى قبل أن تنتهي نوة الحسوم ويعتدل الطقس بعد ذلك.