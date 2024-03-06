ما الذي لا نعرفه عن الوضع العسكري الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي؟.. جنرال يفجر مفاجأة

كشف اللواء احتياط يتسحاق بريك، أحد القيادات السابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن الوضع الحقيقي لجيش الاحتلال في قطاع غزة قائلًا: «نخسر الأصول في شمال قطاع غزة، وهي المناطق التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي قبل شهرين فقط بتكلفة باهظة، وقد أعلن وزير الدفاع يوآف جالانت قبل شهرين قائلا: لدينا سيطرة مطلقة على هذه الأراضي، فوق الأرض، وفي الأنفاق تحتها، لم يمر سوى شهرين، ونحن نفقد السيطرة الكاملة على شمال غزة».

عناصر المقاومة عادت بشكل جماعي عبر الأنفاق إلى شمال القطاع

وأضاف خلال تصريحات إذاعية له نقلتها صحيفة «جيروزاليم بوست» أن عناصر المقاومة عادت بشكل جماعي عبر الأنفاق إلى شمال القطاع، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجلاء جميع جنوده ولم يستبدلهم بتعزيزات بسبب عدم وجود إجراءات تشغيل موحدة.

وتابع: «حماس تسيطر مرة أخرى على سكان غزة، وتعيد بناء قدراتها في المنطقة، ويشن جنودنا غارات عليهم، فيقتلون ويصابون بالمتفجرات والفخاخ التي أعدتها حماس، وأغلب قتلانا وجرحانا الخطيرين ليسوا مصابين في الوجه»، مضيفًأ «هناك قتال مباشر مع حماس ولكن بالمتفجرات والفخاخ، وبعد أشهر من سيطرتنا على شمال القطاع، نخسره مرة أخرى».

إذا استمر هذا الحال سيصبح الوضع خطير

واختتم بريك: «الجمهور لا يفهم أنه إذا استمر هذا، فسنصل إلى وضع رهيب وخطير، لن نفكك حماس، ولن نعيد الرهائن بأمان، وسيُقتل مئات آخرون من شعبنا، كل يوم نذهب إلى المقبرة، كل يوم هناك أشخاص مصابون بجروح خطيرة، فقدوا أرجلهم وأعينهم».