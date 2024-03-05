ترامب عن حرب غزة: لم تكن لتحدث أبدا لو كنت رئيسا

أكد الرئيس الأميركي السابق، والمرشح المحتمل للرئاسة، دونالد ترامب، أن أحداث طوفان الأقصى وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لم تكن لتحدث لو كان على رأس البيت الأبيض.

لم يكن هذا ليحدث أبدا لو كنت رئيساً

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية نقلتها «سكاي نيوز»، قائلا: «لم يكن هذا ليحدث أبدا لو كنت رئيساً، أنا أضمن لك ذلك، لقد فعلوا ذلك لأنهم لا يكنون أي احترام لجو بايدن».

وتوقع ترامب أن يتخلى الرئيس بايدن عن دولة الاحتلال، وأجاب عندما سُئل عما إذا كان بايدن بصدد التخلي عن إسرائيل قائلًا «أعتقد ذلك».

التدليل على فشل بايدن

ويستغل ترامب الوضع المأساوي الذي تسببت به حرب غزة للتدليل على فشل بايدن في التعاطي مع الحرب ووضع حد لها، في الوقت الذي وصل فيه الوضوع المآساوي للشعب الفلسطيني في غزة لمستوى غير مسبوق، حيث ارتفعت أعداد الشهداء في قطاع غزة إلى 30631 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 72043، وذلك في حصيلة غير نهائية، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.