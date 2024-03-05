قناة القاهرة الإخبارية: اشتعال الخلافات داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي

استعرض تقرير على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، بعنوان: «كيف كشف هجوم الـ7 من أكتوبر الخلافات داخل الشأن الإسرائيلي؟»، يتناول الانقسام داخل حكومة الاحتلال وما أحدثته الحرب على غزة من حدة التوترات الداخلية بتل أبيب.

وتابع التقرير: «على وقع العدوان الإسرائيلي المستعر في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة، أي منذ نحو 5 أشهر، تتزايد الخلافات في الداخل الإسرائيلي بشكل غير مسبوق وهو الأمر الذي يفسر حجم تباين الرؤى بين وزراء حكومة بنيامين نتنياهو من ناحية وداخل المؤسسات الأمنية والعسكرية من ناحية أخرى».

طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023

واستطرد: «بدأت الانقسامات بالاعتراف بالاخفاقات الأمنية التي تسببت في هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي وصولاً إلى طول أمد العدوان وفرص وقف إطلاق النار على قطاع غزة».

زيارة جانتس إلى أمريكا

كما أشار إلى تداعيات زيارة عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، والتي أظهرت خلافاً حاداً بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصةً أن لقاءات «جانتس» مع المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم نائبة الرئيس الأمريكي، لم تأت وفقا لتنسيق مسبق مع نتنياهو.