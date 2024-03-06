الجارديان: صبر بريطانيا بدأ ينفذ تجاه الاحتلال الإسرائيلي بسبب تخفيض المساعدات

قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إنه من المقرر أن يخبر ديفيد كاميرون الوزير الإسرائيلي بيني جانتس، أن صبر المملكة المتحدة بدأ ينفد بسبب نقص المساعدات الإنسانية التي من المفترض أن تصل إلى سكان غزة في اجتماع في لندن اليوم الأربعاء.

إسرائيل يقع عليها واجب تقديم المساعدات بموجب القانون الإنساني الدولي

وقال وزير الخارجية خلال مناقشة الشؤون الخارجية التي استمرت 6 ساعات، إن إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة، يقع عليها واجب تقديم المساعدات بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأضاف كاميرون: «إننا نواجه حالة من المعاناة المروعة في غزة ولقد تحدثت قبل بضعة أسابيع عن خطر تحول هذا الأمر إلى مجاعة، وخطر تحول المرض إلى وباء ونحن الآن في تلك المرحلة، الناس يموتون من الجوع، ويموتون من أمراض يمكن الوقاية منها».

تخفيض المساعدات الموجهة لإسرائيل للنصف

وتابع: «كان لدينا مجموعة كاملة من الأشياء التي طلبنا من الإسرائيليين القيام بها، لكن يجب أن أشير إلى أن حجم المساعدات التي حصلوا عليها في فبراير كانت حوالي نصف ما حصلوا عليه في يناير، لذا يجب أن ينفد الصبر للغاية، ويجب إعطاء سلسلة كاملة من التحذيرات، بدءًا من الاجتماع الذي سأعقده مع الوزير جانتس عندما يزور المملكة المتحدة الأربعاء».

وحدد كاميرون، سلسلة الطلبات التي قدمتها حكومة المملكة المتحدة بالفعل إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت للجارديان: صبر بريطانيا بدأ ينفذ تجاه إسرائيل وتخفيض مساعدات الاحتلال، بما في ذلك توسيع نوع المساعدات الإنسانية التي تدخل، مؤكدًا أنه سيتم إرسال عدد كبير جدًا منها أشياء ضرورية للغاية للإجراءات الطبية، مطالبًا بعودة الكهرباء والمياه إلى شمال وجنوب غزة.