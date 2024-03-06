ما هي شروط صرف معاش القاصر؟.. «التأمينات» توضح المدة

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مدة زمنية لصرف معاش القاصر من قبل الشخص القائم على صرفه، وبعد انتهائها يجب على الوصي تقديم توكيل جديد للهيئة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

ينص قانون التأمينات في المادة 299 على أنه من يتولي صرف المعاش بموجب توكيل أن يقدم إلى الهيئة كل 3 سنوات، تبدأ من تاريخ العمل به إقرارًا من الموكل على النموذج رقم 38، على أن يقدم النموذج المشار إليه عند أول طلب صرف بموجب التوكيل.

ويجرى التنسيق مع البنك المركزي لإصدار تعليماته للبنوك الخاضعة، لإشرافه بعدم صرف أي معاشات من الحسابات الجارية، بناء على توكيل إلا بعد استيفاء النموذج المشار إليه.

أماكن صرف المعاشات للمستحقين

وتقوم الهيئة بصرف المعاشات للمُستحقين من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصرف الآلي ATM المتوفرة في أماكن عدة داخل المحافظات.

- مكاتب البريد المصري.

- المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.

- منافذ شركة فوري.