حالتان لعودة المعاش بعد وقفه عن المُستحق.. تفاصيل قانون التأمينات

كشف قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، عن حالتين يُسمح فيهما بعودة المعاش مرة أخرى للشخص المؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بعد وقفه.

عودة الحق في صرف المعاش الموقوف

ووفقًا لنص المادة رقم 277 من قانون التأمينات الاجتماعية، تنص على أنه يعود الحق في صرف المعاش الموقوف كليًا أو جزئيًا اعتبارًا من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الحالات التالية:

1- انتهاء العمل لدى الغير.

2- ترك مزاولة المهنة.

إعادة تحديد الأنصبة المُنصرفة للمستحقين

عند عودة الحق في صرف المعاش الموقوف كليا أو جزئيًا يُعاد تحديد الأنصبة المُنصرفة لجميع المستحقين بإعادة مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل على أساس الأنصبة المستحقة لهم.

ووفقًا للقانون يُمكن وقف المعاش إذا لم يقم الشخص المُستحق بصرفه لمدة 6 أشهر، حينها تتخذ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الوسائل التي تكفل تقدير الحقوق التأمينية.