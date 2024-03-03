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تفاصيل رفع الأهلي المصري أسعار العائد على 3 حسابات توفير.. بينها المعاش

كتب:

منة العشماوي
03:52 م | الأحد 03 مارس 2024
البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري

قرر البنك الأهلي المصري رفع سعر الفائدة على حسابات التوفير العادي والمستقبل والمعاش بنسبة تتراوح بين 2% و3% بداية من الشهر الجاري.

ونرصد في السطور التالية تفاصيل حسابات التوفير بعد رفع الفائدة عليها من قبل البنك الأهلي المصري بحسب الموقع الرسمي.

حساب التوفير 

- الحد الأدنى لفتح الحساب 3000 جنيه والحد الأدنى لاحتساب العائد 3001 جنيه.

- من يحق لهم فتح الحساب المصري والأجنبي والقاصر.

- سعر العائد يصل إلى 12.30% سنويًا يصرف شهريًا، و12.35% ربع سنويًا، و12.40% نصف سنويًا و12.50% سنويًا والعائد يكون حسب الشريحة.

حساب توفير المستقبل 

- بدون حد أدنى لفتح الحساب، والحد الأدنى لاحتساب العائد 3001 جنيه.

- متاح للعملاء من سن 16 عامًا وبدون حد أقصى.

- سعر العائد يصل إلى 8.50% سنويًا يصرف شهريًا، و8.60% ربع سنويًا، و8.65% نصف سنويًا، و8.75% سنويًا، حسب شريحة الرصيد.

- الحد الأقصى لرصيد الحساب 500 ألف جنيه.

حساب توفير المعاش

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه، والحد الأدنى لاحتساب العائد ألف جنيه.

- يحق فتح الحساب للمصريين فقط.

- سعر العائد 12.50% سنويًا يصرف شهريًا.

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بقلم منة العشماوي