إجراءات صرف المعاش للمحكوم عليه في إحدى القضايا.. «التأمينات» توضح

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددا من الإجراءات التي يجب على الشخص المؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، اتباعها إذا كان محكوما عليه في إحدى القضايا للتمكن من صرف المعاش الخاص به، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية هذه الإجراءات

الإجراءات المُتبعة لصرف المعاش للشخص المسجون

ووفقًا لنص المادة 295 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أنه يتبع في صرف المعاش أثناء وجود صاحبه في السجن أحد الإجرائيين الآتيين:

1- أن يصرف المعاش إلى من يحدده صاحب المعاش بإقرار منه ويعتمده مأمور السجن الموجود به.

2- أن يودع بالحساب الجاري باسم صاحب المعاش في أحد البنوك بناء على طلب منه ويعتمده مأمور السجن ويوجد به موافقة البنك.

وفي حالة تعيين قيم فتتخذ الإجراءات الخاصة بصرف المعاش إليه اعتبارًا من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم قرار القوامة بالإضافة إلى متجمد المعاشات التي لم يتم صرفها.