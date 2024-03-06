تفاصيل الحالة المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية اليوم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهالة الحملاوي وجومانا ماهر عبر الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية في شوارع وميادين محافظات مصر.

الحالة المرورية في شارع رمسيس

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية التي تقل تدريجيا وصولا لشارع غمرة، ويشهد كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين كثافات مرورية أيضا، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر، يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، كما يشهد كثافات نسبية في شارع الوايلي وكوبري الساحل وحي الأميرية.

وتوجد كثافات بسيطة ومتقطعة في الكورنيش من المظلات وصولا لمنطقة وسط البلد أما المتجه إلى المؤسسة، توجد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات وجدت عند شارع المظلات.

الحالة المرورية في محافظة الجيرة

ونجد كثافات مرورية في شارع الهرم التي تزيد مع ساعات الصباحية، ويشهد تبطئ في حركة سير السيارات، ونشهد كثافات مرورية أيضا في شارع فيصل من محطة المريوطية حتى كوبري فيصل، وطريق المحور القادم من أكتوبر يشهد كثافات مرورية قبل الدائري وتستمر حتى سلم أرض اللواء.