الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة اليوم.. كثافات على الكورنيش وسيولة في صلاح سالم

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، الحالة المرورية اليوم الاثنين 4 مارس 2024 في شوارع القاهرة والجيزة.

ويشهد الكورنيش كثافات متحركة بداية من المظلات حتى منطقة وسط البلد، وتستمر الكثافات المتقطعة حتى الوصول إلى الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده وتستمر حتى ميدان العباسية ومسجد النور.

كثافات أمام جامعة عين شمس

وتظهر كثافات أمام جامعة عين شمس بسبب موعد دخول الطلاب للكليات، وبالنسبة إلى طريق الأوتستراد للقادم من مناطق حلوان والمعادي والمقطم، فإن هناك سيولة مرورية كبيرة، كما انتظمت الحركة المرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو.

وأوضح مقدما البرنامج وجود سيولة مرورية للمتجه إلى شارع عباس العقاد وفي طريق صلاح سالم والفسطاط وصولا إلى القلعة.

كثافات أعلى كوبري الحدائق

وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع الكورنيش انتظمت حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان، وظهرت بعض الكثافات على كوبري الحدائق للقادم من الزاوية والمتجه إلى الفنجري وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري السيدة عائشة للقادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة.