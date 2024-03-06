خبيرة: طرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة سيؤثر إيجابيا على الاستثمار

قالت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن طرح البنك الأهلي المصري لشهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، خطوة إيجابية جدًا.

أضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «بيحاول سحب السيولة اللي موجودة في السوق، وبيقلل الاستهلاك، ويوجه الناس للمدخرات، ما يصب في الاستثمار والصناعة، ويفتح أوجه عمل، وهو في حد ذاته خطوة جيدة جدًا».

وتابعت: «التقليل من الاستهلاك يقضي على التضخم، واحنا داخلين على شهر رمضان، وبيبقى الارتفاع في الأسعار عالي، بكده هنوصل لسعر صرف مرن، وسعر الصرف هو اللي هيبقي السعر الجديد، وسيؤدي ذلك إلى استقرار سعر الصرف، وهو خطوة مهمة جدًا للقضاء على السوق الموازية، لأننا دولة تشجع الصناعة والاستثمار، لذلك لا بد أن يكون هناك سعر صرف واضح وفق آليات السوق وهو الطلب والعرض على العملة».

واستكملت: «بالتالي المستثمر المصري والمستثمر الأجنبي هيكون عندهم سعر يستطيعوا الاعتماد عليه أثناء تحديد اقتصاديات مشاريعهم، وهو ما يعني أننا كدولة نتجه إلى تدعيم الصناعة والاستثمار المصري والأجنبي».